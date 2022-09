Schouwburg De Kern in Wilrijk opent met Antwerpse premièrereeks

WilrijkSchouwburg De Kern is de laatste van de vier schouwburgen (na c o r s o in Berchem, Noord in Merksem en De Klap in Deurne) die een make-over onderging van cultuurcentrum naar schouwburg. De Kern start zijn cultureel werkjaar vanaf eind september met een Antwerpse premièrereeks, met kleppers als Tom Van Dyck, Lucas Van den Eynde, Tom Naegels en Don Vitalski. Liefst vier weken na elkaar kunnen de bezoekers genieten van een allereerste opvoering in de Wilrijkse schouwburg.