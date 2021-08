REPORTAGE. Eerste rit met IKEA PÄNDELBUSS is een feit: “Dit is veel gezelliger dan een gewone bus”

Op 20 minuten van Antwerpen-centrum naar IKEA Wilrijk? Je kan er zelf de auto bijna niet voor nemen, laat staan de Lijnbus. Vanaf vandaag, woensdag 18 augustus, kunnen Antwerpenaren gebruik maken van de gratis IKEA PÄNDELBUSS van en naar Antwerpen. De pendelbus, in de herkenbare blauwe en gele kleuren van IKEA, rijdt om het uur en houdt halt aan de kruising tussen de Frankrijklei en de De Keyserlei. Hazel (30) en Alassane (7) zijn de eersten die in de rij staan om 9.30 uur. “Wij verhuizen binnenkort en hebben wat nieuwe spullen nodig uit IKEA, maar we hebben geen auto”, vertelt Hazel. “Vroeger gingen we met het openbaar vervoer naar IKEA, maar dan ben je echt wel lang onderweg. Dit scheelt toch een halfuur. Voor ons is dit heel handig, want wij wonen in het centrum van Antwerpen. Een paar kleine dingen nemen we straks al mee op de bus naar huis, de grotere meubels moeten toch sowieso geleverd worden.”