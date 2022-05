PVDA voert actie tegen hoge brandstofprijzen verkleed in olietonnen

Welke gevaarlij­ke fietspun­ten zijn in jouw gemeente op de VeloVeilig-kaart gezet? Ontdek ze hier

Tussen 7 en 15 mei hebben tienduizenden fietsers deelgenomen aan VeloVeilig Vlaanderen, een initiatief van HLN in samenwerking met P&V-verzekeringen. In alle Vlaamse gemeenten zijn in totaal 41.473 meldingen gemaakt van gevaarlijke fietspunten: 19.239 afzonderlijke gevaarlijke fietspunten en 22.234 bevestigingen door andere fietsers. Op de VeloVeilig-kaart kan je alle gevaarlijke fietspunten vinden, kan je nog nieuwe fietspunten plaatsen én als er een gevaarlijke fietssituatie is opgelost, dan kan je dat ook melden. Zo maken we Vlaanderen samen VeloVeilig.

