Pitabar aan Bist volledig uitgebrand

“We kregen een melding om iets na twee”, zegt de woordvoerder van Brandweer Zone Antwerpen. “Toen onze ploegen toekwamen was er veel rook die zich ook verspreid had naar een aanpalende Carrefour. De winkel werd uit voorzorg even ontruimd.” De oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk. Er vielen geen gewonden, maar de pitabar ging volledig in vlammen op.