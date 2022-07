Ongeval op A12 ter hoogte van Wilrijk: rechterrijstrook versperd

Antwerpen/Wilrijk Vijf miljoen euro voor grondige herteke­ning zwart kruispunt R11-Prins Boudewijn­laan: “Veel veiliger voor fietsers en voetgan­gers”

Veel te groot, onoverzichtelijk en dus gevaarlijk voor alle weggebruikers: het immense kruispunt van de R11-Frans Van Dunlaan met de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk schreeuwt om een heraanleg. Eindelijk komt die in zicht, nu Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) 5 miljoen euro voor dat zwarte punt heeft vastgeklikt. “Alles wordt een stuk compacter”, zegt Alexandra d’Archambeau (Open Vld), buurtbewoonster en districtsraadslid in Wilrijk.

30 juni