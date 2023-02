Onderneemster (39) uit Wilrijk gaat zingen: maak kennis met Ellie Bloom: “Ik was op zoek naar mezelf”

Sandrine Le Clef (39) uit het Antwerpse Wilrijk heeft jarenlang een zaak in internationale, economische migratie geleid en begon ruim tien jaar geleden ook aan het warme gezinsleven. Maar in pandemietijden ging ze op zoek naar zichzelf, waaruit het singer-songwriterproject ‘Ellie Bloom’ is gegroeid. “Om de muzikale en emotionele delen van mezelf een stem te geven.”

De Wilrijkse Sandrine Le Clef (39) onderneemt al jaren binnen het segment van internationale en economische migratie. Een succesvolle zaak en een gezin met twee kinderen, blijkt niet genoeg voor haar. “Ik was op zoek naar mezelf, daar is ‘Ellie Bloom’ uit voortgevloeid”, zegt ze. “Om de muzikale en emotionele delen van mezelf - letterlijk - een stem te geven. Noem het gerust een levensproject. ‘Bloom’ symboliseert dat openbloeien van mezelf. ‘Ellie’ is dan weer een verzinsel van mijn twee dochters van negen en tien jaar”, lacht Sandrine.

Ellie Bloom werd geboren, en ze loste intussen haar eerste EP met vijf nummers. “Ik wil emoties durven aanzien én ze benoemen in mijn muziek. Elk lied heeft een hoger doel. Mensen die naar Ellie Bloom luisteren zijn open minded, ze houden van groei, kwaliteit en diepgang. We moeten niet enkel toelaten wat volgens de maatschappij ‘aanvaardbaar’ is, maar heel durven zijn, in al onze individuele authenticiteit. De samenleving verwacht veel van ons, maar dat mag ons er niet van weerhouden onze dromen na te jagen.”

Timing

“Ik geloof dat de timing klopt”, gaat Sandrine verder. “Mijn levenspad heeft ervoor gezorgd dat ik nu wel de tijd kan investeren die nodig is om van dit project een succes te maken. Enkele jaren geleden had ik andere prioriteiten. Ik was waarschijnlijk nog niet matuur genoeg om in te zien wat ik in me verborgen hield. Nu zie ik dat wel en geniet ik er elke dag van.”

Français?

Ellie Bloom zingt uitsluitend in het Frans. “Ik beschouw mezelf als een wereldburger. Ik hou van mensen, van andere culturen en vooral van leren over wat ik niet ken. Het leven in verschillende landen, alsook mijn beroep als jurist in de wereld van internationale economische migratie hebben deze nieuwsgierigheid alleen maar doen groeien.”

“Zelf ben ik in eerste instantie Belg. Maar ook fiere Vlaming. Ik ben geboren in Antwerpen en kom uit een Franstalig, Vlaams gezin. Mijn moedertaal is dus Frans. Ik heb Nederlands geleerd als ik naar de kleuterschool ging. Net zoals mijn kinderen nu. Ik heb talen altijd als een rijkdom gezien. Hoe meer talen hoe je kent, hoe beter je met mensen kan communiceren en hoe breder je netwerk. Daar hou ik van.”

