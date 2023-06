Nog tot 9 juni werken in de Doornstraat in Wilrijk

Hoofdin­spec­teur valt van z'n voetstuk: hoog aangeschre­ven bij collega’s maar nu gearres­teerd voor lekken info aan drugsmili­eu

Een 43-jarige hoofdinspecteur van de afdeling Drugs bij de federale gerechtelijke politie in Antwerpen is gearresteerd in een onderzoek naar schending van zijn beroepsgeheim. De man is na ondervraging vrijgelaten maar voorlopig op non-actief geplaatst. De speurder van Marokkaanse afkomst kent het Antwerpse drugsmilieu als geen ander maar dat bezorgt hem net veel vijanden. Geruchten over lekken van info aan bevriende criminelen, zijn niet nieuw. Ook speurder Dario L., bijgenaamd De Hulk, raakte eerder al in opspraak voor het delen van informatie aan drugscriminelen.