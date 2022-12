“Neen, we verbergen niet wie we zijn wanneer we kampplaats voor 2023 zoeken”: Wilrijkse scoutsgroep maakte het te bont voor Waalse burgemeester

Column Luc Van der Kelen over de Derde Wereldoor­log: “Energie en hongers­nood dienen nu als wapens”

Is de Derde Wereldoorlog al bezig? Rudi Vranckx schreef er zijn nieuwe boek over en de vraag neigt naar een retorisch antwoord. Een klaar “ja” dus. Zo voel ik het ook aan. Sinds Antwerpen en steden over de hele wereld erbij betrokken worden. Antwerpen en Diest, gehackt, op het gevaar af dat de computers niet meer opgestart raken. Inwoners die niet meer aan papieren raken. Dat deed zich in het recente verleden ook al sporadisch voor, maar toen kon het nog niet geplaatst worden in een bredere strijd.

17 december