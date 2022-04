Marc Coucke neemt skipiste Aspen in Wilrijk over: “Past in onze strategie”

In 2016 werd de skipiste aan de Moerelei in Wilrijk – destijds dertig jaar oud – volledig verbouwd tot een moderne indoor skipiste van 240 meter lang en 50 meter breed. Een investering van 16 miljoen euro.

Aspen komt nu volledig in handen van Marc Coucke. Dat meldt Alychlo, Couckes investeringsbedrijf, in een persbericht. Het huidige managementteam wel blijft operationeel verantwoordelijk, onder leiding van Bram Hendrickx.

“Unieke kans”

“Met Aspen deed zich een unieke kans voor en die hebben we met beide handen aangegrepen. Deze overname past perfect binnen onze strategie om relevant te zijn in de vrijetijds- en entertainmentmarkt”, aldus Olivier Saverys, manager bij Alychlo.

“Met Aspen hebben we een prachtig concept neergezet in het centraal gelegen Wilrijk”, reageert de huidige zaakvoerder Yves Champagne. “We hebben nu met Alychlo de ideale partner om onze business verder uit te bouwen. Financiële slagkracht wordt gecombineerd met daadkracht en vakkennis.”

De sector van de wintersport is Marc Coucke niet vreemd. Alychlo is al hoofdaandeelhouder van SnowWorld, dat in Nederland verschillende skipistes bezit. Het is geweten dat Coucke graag investeert in vrijetijdssectoren, denk aan de overnames van dierenpark Pairi Daiza en voetbalclub Anderlecht.