Mama reageert op vervroegd vertrek van Wilrijkse scoutsgroep in Samrée: “Mijn koffers zijn gepakt, ik wacht op het signaal om vanuit Frankrijk te vertrekken”

Boom/Rumst Vanuit Tomorrow­land terug naar alle uithoeken van de wereld: “Hopelijk vandaag nog terug in München”

Na vier dagen volop feesten is de grote uittocht vanop Tomorrowland in Boom en Rumst aangebroken. En dat leidde her en der toch tot wat chaos. “Ik heb meer dan een uur op de bus naar Antwerpen staan wachten. Dan hebben we maar een Uber besteld”, zegt Spanjaard Manu (30).

18 juli