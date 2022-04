Luc fietst 6666 km rond de Noordzee voor goed doel

Wilrijk/RumstEén van de medewerkers van Atlas Copco in Wilrijk, Luc Apers, vertrekt op zaterdag 9 april vanuit Rumst voor een fietstocht van 6666 kilometer rond de Noordzee ten voordele van Water for All in Benin. In 99 dagen wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor Atlas Copco’s wereldwijde vrijwilligersorganisatie die inzet op drinkbaar water en sanitair.

Luc is meestergast bij Atlas Copco Airpower in Wilrijk en richtte 18 jaar geleden de Atlas Copco fietsclub op. Hij heeft sinds enkele jaren de ‘bikepackermicrobe’ te pakken: na enkele proefstukken zoals de tocht naar en de beklimming van de Stelvio in Italië (1436 km), de Italiaanse Tuscany Trail (597 km) en de ‘green divide’ in Nederland (308 km), wil hij nu rond de Noordzee fietsen. Dat wil zeggen: 6666 km in 99 dagen.

Luc vertrekt aan de Klinkaert in Rumst op zaterdag 9 april, vergezeld door fietsclub ‘De Reetzweters’. Als alles volgens plan verloopt, zal Luc op 9 juli terug in België aankomen, na een trip door Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Elektrische waterpomp

Dat doet Luc voor Water for All, de wereldwijde vrijwilligersorganisatie van Atlas Copco. De organisatie wil zoveel mogelijk mensen op een duurzame manier toegang verlenen tot drinkbaar water en sanitair. Het zijn werknemers die het initiatief nemen om Water for All naar nieuwe landen te brengen, vrijwillig de organisatie leiden en doneren aan Water for All, doorgaans via maandelijkse sponsoring. Voor elk bedrag dat een werknemer sponsort, schenkt Atlas Copco het dubbele bedrag aan Water for All.

Met zijn fiestsstunt sponsort Luc een Water for All-project in Akoba, een dorpje in centraal Benin. Het dorp telt 900 inwoners die vandaag slechts over een bescheiden boorput en een onbetrouwbare handpomp beschikken. Luc hoopt voldoende middelen in te zamelen om een nieuwe put te boren en een elektrische pomp op zonne-energie te installeren, inclusief opslagtank.

Wie wil, kan Luc per kilometer sponsoren of kan een tag kopen (€10) met je naam op die Luc met zich meeneemt rond de Noordzee. Je kan ook een T-shirt (€29,90) of een wielerjersey (€85) kopen via Wolvenberg. Wie liever een stuk meerijdt met Luc kan hem per fiets vergezellen. Kan je Luc onderweg helpen aan een overnachting? Ook die hulp is welkom. Contact opnemen met Luc kan via luc.apers@atlascopco.com

Volledig scherm Luc Apers van Atlas Copco in Wilrijk fietst rond de Noordzee voor Water for All. © rv