Kunststudenten strijken voor tiende keer neer op Campus Drie Eiken

“Schepen Gitta Vanpeborgh (Vooruit) liegt ons voor, wij dienen een motie van wantrouwen in”: commotie over hervorming sociale huisves­tings­maat­schap­pij­en

Grote commotie dinsdag op de gemeenteraad over de hervormingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen. De stad plaatste het onderwerp op het laatste moment op de agenda als ‘hoogdringend’, terwijl de oppositie opmerkte dat het al zelfs op de agenda van de raadscommissie van vorige week had moeten staan. De reden daarvoor blijkt verwarring te zijn over welke brief van de huisvestingsmaatschappijen nu wanneer is aangekomen bij de stad. Een duidelijk antwoord van de schepen komt er vooralsnog niet.