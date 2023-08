Kinderboerderij en schouwburg De Kern organiseren samen festival ZOMERBOERDERIJ

Wie helpt Liliane (59) de gouden ketting van haar ongenees­lijk zieke partner Willy (59) terugvin­den? “Ja, ik heb geweend. De emotionele waarde is enorm”

Liliane De Cock uit Deurne zit in zak en as. Donderdagochtend verloor ze op de parking van het Wilrijkse Sint-Augustinusziekenhuis de gouden halsketting van haar partner Willy, die terminaal is. “Wie me de ketting kan bezorgen, mag rekenen op een mooie beloning”, zegt de dame.