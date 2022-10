Indiase gemeenschap viert Divali met honderden lichtjes

“Divali is een speciale dag voor ons”, vertelt Akash. “We vieren de overwinning van het goede op het kwade, op de duisternis. Volgens de legende versloeg koning Rama de duivelkoning op Divali, en omdat er die avond geen maanlicht was, zette iedereen kaarsen neer om Rama’s overwinning te vieren. ‘Dipavali’ betekent ‘rij lichtjes’ in het Sanskriet, vandaar de naam Divali voor deze feestdag.”

Er zijn meer dan 3.000 Indiase families in Antwerpen, die in kleinere groepjes thuis Divali vierden zaterdagavond. Het feest vindt elk jaar op een andere dag plaats, aangezien de datum wordt bepaald met de hindoekalender. Maar Divali wordt wel elk jaar in oktober of november gevierd. “We versieren ons huis, nodigen mensen uit en wensen elkaar veel geluk”, vertelt Akash. “Indiërs zijn foodies, dus er is uiteraard ook altijd lekker eten aanwezig. (lacht) We dansen, zingen, spelen spelletjes ... en zetten overal lichtjes in huis.”