Inbrekers stelen hamers en machines van werf

Berendrecht/Wilrijk Berberaap in beslag genomen die al jaren in klein apparte­ment gevangen werd gehouden: “Ernstige risico’s voor volksge­zond­heid en dier zelf”

De lokale recherche leefmilieu van de Antwerpse politie heeft dinsdag een berberaap in beslag genomen. Het exotische dier woonde bij zijn eigenares in een klein appartement in Berendrecht. Aangezien het verboden is om deze dieren als huisdier te houden, voerde de lokale recherche een huiszoeking uit en werd het dier overgedragen aan een gespecialiseerd opvangcentrum.

9 maart