In dit nieuwe internaat in Wilrijk wonen topsportstudenten als gedisciplineerde koningen: “Voor alle honderd leerlingen een schema en dieet à la carte”

Wilrijk Biblio­theek Bist en district Wilrijk in de ban van jazz

September staat in de Wilrijkse Bibliotheek Bist en ver daarbuiten in het teken van jazzmuziek. De bibliotheek start als eerste in Antwerpen een uitleendienst van jazz-vinylplaten, maar houdt ook concerten en een lezing. Het orgelpunt is de muzikale kroegentocht ‘Jazz Wilrijk’, die Schouwburg De Kern organiseert op zaterdag 1 oktober.

5 september