Honden voor één keertje welkom in Wilrijks zwembad Ieperman: “Baasjes blijven aan de kant”

WilrijkOp zondag 1 mei mogen – jawel – honden zich aan een plons wagen in zwembad Ieperman in Wilrijk. Het bad wacht een grondige renovatie en wordt daarom binnenkort geledigd. Eerder dit jaar werd hondenzwemmen ook al eens toegestaan in het oude zwembad van Aartselaar.

De hondenzwempartij is een ideetje Sanne Descamps. Volgens het gemeenteraadslid van N-VA is de vraag naar hondenzwemmen in de stad groot. Maar – begrijpelijk - omwille van de hygiëne in de stedelijke zwembaden niet toegestaan. Behalve wanneer een zwembad op sluiten staat, zoals in het geval van zwembad Ieperman in Wilrijk, dacht Descamps. De zwemkuip in de Doornstraat wordt binnenkort geledigd voor grote renovatiewerken.

Descamps klopte bij Antwerps schepen van Sport Peter Wouter (N-VA) aan met de vraag of honden uitzonderlijk een keertje in zwembad Ieperman welkom waren. En die was meteen enthousiast. “Het doet me veel plezier dat we een mooi en diervriendelijk initiatief als dit samen op poten kunnen zetten”, stelt schepen Wouters. “Dat we onze trouwe viervoeters de unieke kans kunnen geven om op een aangename en veilige manier een verkwikkende duik te nemen in zwembad Ieperman. Meteen een primeur voor onze stedelijke zwembaden.”

Redders stand-by

Ook schepen Els van Doesburg (N-VA), bevoegd voor dierenwelzijn, is tevreden met het - wat ze noemt - “alleen hondjes”-zwemuur. “Het water is chloorvrij en dus gezond. Redders zijn stand-by”, knipoogt ze. “In de stad zijn we steeds op zoek om het stadsleven ook voor dieren aangenamer te maken. Dit was een buitenkansje dat we niet mogen laten liggen.”

Concreet worden de honden en hun baasjes – voor de goede orde: de baasjes blijven aan de kant – op zondag 1 mei welkom van 9u tot 17u. Baasjes dienen vooraf wel online te reserveren. Een reservatiemoment duurt overigens 30 minuten en is gratis. Per reservatiemoment worden maximum 6 honden met baasje toegelaten.