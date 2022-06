Hevige brand op eerste verdieping van woning, maar gelukkig geen gewonden

Wilrijk Eerste tuinstraat van Wilrijk feestelijk ingehul­digd door bewoners

De eerste tuinstraat van Wilrijk is een feit. De eer viel te beurt aan de Aziëlaan, die in samenspraak met de bewoners vergroend en onthard werd. Zaterdagnamiddag huldigden de buurtbewoners de nieuwe straat feestelijk in: “Nu de planten en bomen in bloei beginnen staan, genieten we enorm van ons stukje natuur in de straat.”

21 mei