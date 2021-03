Herkent u deze dievegges? Faroek zoekt vrouwen die bankkaart van bejaarde dame (86) hebben gestolen

EDEGEM Speelplein­wer­king trekt deze paasvakan­tie de wijken in

22 maart Na een succesvolle speelpleinwerking SPED in de krokusvakantie heeft het gemeentebestuur beslist om ook in de paasvakantie twee speelweken te organiseren. Nieuw is dat SPED dan naar de wijken Hazelbos en De Wieken trekt. “We merkten dat we niet alle kinderen en jongeren van Edegem bereikten in het fort.”