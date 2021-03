Herkent u deze dievegges? Faroek zoekt drie vrouwen die bankkaart van bejaarde dame (86) hebben gestolen

WilrijkDrie vrouwen hebben vorig jaar de bankkaart van een bejaarde vrouw gestolen in Wilrijk. Even voordien hadden ze in de supermarkt de pincode van het slachtoffer afgekeken. Met de kaart deden ze voor 1.600 euro aan inkopen. Opsporingsprogramma Faroek op VTM verspreidde zondagavond beelden van de daders.

Volledig scherm De jongste verdachte is slank gebouwd en heeft golvend zwart haar. © Faroek

De feiten dateren van mei 2020. Een 86-jarige vrouw staat aan de kassa van Carrefour op de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. Achter haar staan drie vrouwen. Op camerabeelden is te zien hoe een van hen de oudere dame in de gaten houdt. Wanneer ze moet betalen, voeren de twee andere vrouwen een druk gesprek met de kassierster. Vermoedelijk heeft de derde vrouw de pincode afgekeken. Dit wordt ‘shoulder surfing’ genoemd omdat de dader over de schouder van het slachtoffer meekijkt terwijl die zijn pincode intikt.

Volledig scherm De verdachten verlieten de winkel voor het slachtoffer. © Faroek

Inkopen doen en geld afhalen

De drie vrouwen volgen de vrouw naar huis en stelen haar bankkaart. Hoe ze dat precies hebben gedaan, is onduidelijk. Anderhalf uur later zijn twee daders te zien op camerabeelden aan het Kruidvat in Hoboken. Ze dragen op dat moment een hoofddoek en zonnebril. Met de gestolen bankkaart kopen ze voor honderden euro’s aan producten. Even later verlaten ze de winkel met drie volle zakken. De derde verdachte, een jonge vrouw, wandelt die dag een bankkantoor in Wilrijk binnen. Met de gestolen kaart haalt ze 620 euro af, de daglimiet van het slachtoffer.

Volledig scherm Een van de verdachten heeft een geblondeerd stuk onderaan haar haar. © Faroek

Faroek is op zoek naar mensen die de verdachten herkennen. Een van hen heeft lang donker haar en droeg op het moment van de feiten een donkere bloemetjesjurk. De tweede vrouw had een geblondeerd stuk onderaan haar haar en droeg een zwarte broek en een witte trui. De derde vrouw, de jongste van de drie, is slank gebouwd, heeft golvend zwart haar en had donkere kledij aan. Ze hebben alle drie een getaande huid.

Wie een van de verdachten herkent of andere tips heeft, kan de politie contacteren op 0800/30.3000 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm De derde verdachte draagt op het moment van de feiten een donkere bloemetjesjurk. © Faroek