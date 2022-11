Gevel van woning beschoten in Wilrijk: “We hoorden verschillende knallen”

Antwerpen Al twee WK-dorpen gooien handdoek, maar fandorp in Antwerpen gaat wél door: “Ticketver­koop neemt ziender­ogen toe”

Nog voor er op het WK in Qatar tegen één bal is getrapt, gooien twee grote WK-dorpen in ons land de handdoek. “Het lééft gewoonweg niet.” In Antwerpen houden ze de moed erin: het WK-dorp in de Waagnatie langs de Schelde gaat wél door, verzekert de organisatie. “Het begint stilaan te leven. De laatste weken neemt de ticketverkoop zienderogen toe.”

14:52