Genomineerden voor Wilrijkse Geitetrofee bekend

Antwerpen Congres Antwerpse verkeers­vei­lig­heid buigt zich over ‘nudging’: “Gedrag van weggebrui­kers beïnvloe­den”

In Antwerpen heeft de stedelijke Staten-generaal van verkeersveiligheid gisteren verzamelen geblazen voor zijn tweejaarlijks congres. Het thema van deze editie was ‘nudging’: het in positieve zin beïnvloeden van het gedrag van weggebruikers. Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) toonde zich een groot voorstander.

15:03