Ga jij Guy Verstappen achterna? Kandidaturen voor ‘Geitentrofee’ opengesteld

Het districtsbestuur reikt de Geitetrofee elk jaar uit aan een verdienstelijke persoon, groep of vereniging die zich dat jaar heeft ingezet voor Wilrijk, de typische eigenheid van het district of zijn bevolking. De recentste laureaat is Guy Verstappen. De directeur van basisschool Rozenkrans won in 2019 de Geitetrofee. In 2020 en 2021 vond er geen verkiezing plaats omwille van de coronapandemie.