Eerste tuinstraat van Wilrijk feestelijk ingehuldigd door bewoners

WilrijkDe eerste tuinstraat van Wilrijk is een feit. De eer viel te beurt aan de Aziëlaan, die in samenspraak met de bewoners vergroend en onthard werd. Zaterdagnamiddag huldigden de buurtbewoners de nieuwe straat feestelijk in: “Nu de planten en bomen in bloei beginnen staan, genieten we enorm van ons stukje natuur in de straat.”

Het principe van de tuinstraten wordt al een tijdje toegepast in Antwerpse straten, maar de Aziëlaan is de eerste die de volledige heraanleg succesvol afrondde in het district Wilrijk. In 2017 startte de stad met het pilootproject tuinstraten om te experimenteren met een nieuwe aanpak, met een samenwerking met bewoners, het toepassen van nieuwe technieken en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. ​

Onder de overkoepelende naam ‘Antwerpen Breekt Uit’ willen de stad en het district middelen vrijmaken om meer ruimte te creëren voor groen en water in de straten en pleinen. Zo worden binnenkort ook de bewoners van de Jan de Groofstraat en de Sterrenlaan in Wilrijk betrokken bij de heraanleg van hun straat als tuinstraten.

De Aziëlaan in de wijk Neerpelt-Wilrijk werd bij deze zoveel mogelijk onthard. Alleen waar het strikt noodzakelijk was, kreeg ze verhardingen, weliswaar in waterdoorlatend materiaal. Ondergrondse reservoirs vangen het dakwater langs de straatkant op. Overtollig water loopt weg naar een infiltratiezone onder het wegdek zodat het vertraagd de bodem in kan sijpelen. De lokale neerslag vloeit dan niet nutteloos naar de riolering.

Wilrijks districtsschepen voor groen(voorziening) Hans Ides (CD&V) en districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA).

Sam Martens, ​ een bewoner uit de Aziëlaan, is tevreden met de metamorfose van zijn straat: “We zijn enorm blij met de transformatie van onze straat tot tuinstraat. Nu de planten en bomen in bloei beginnen staan, genieten we enorm van ons stukje natuur in de straat. Er werden tal van maatregelen genomen. Zo zal het regenwater niet meer van de dakgoot naar de riool vloeien, maar naar een regentuin. We hebben zelfs een regentuin met speelelementen. Onze kinderen zullen wel eens met een natte broek thuiskomen, maar dat hebben we er graag voor over. Doordat we vanaf het begin werden betrokken bij de heraanleg hebben we onze buren echt leren kennen.”

Wilrijks districtsschepen voor groen(voorziening) Hans Ides (CD&V): “Met Groenbouwers werd in Wilrijk begin 2019 een heel pakket aan maatregelen geïntroduceerd ter bevordering van meer natuur in de straten voor de Wilrijkenaars. Maar ook bij de heraanleg van straten moeten we echt durven kiezen voor het vergroenen van straten en voor het opvangen van water. De Aziëlaan is als tuinstraat onze eerste straat die we 100% klimaatrobuust aanpakken. Het is vandaag erg mooi om dat met een feest voor de buren in te huldigen en van deze straat een voorbeeld te maken voor andere plekken in Wilrijk.”

