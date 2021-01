Defect achterlicht én sissend geluid verraden lachgasverkopers: 100 flessen in kofferbak

ANTWERPEN Na schaken nieuwe lockdownhy­pe door WK darts: “Stijging verkoop dartblok­ken ongezien in veertig jaar tijd”

6 januari Na de heropleving van het schaken door de Netflix-serie The Queen’s Gambit heeft het WK darts nu hetzelfde effect op dat ander spelletje: darten. Net zoals bij vele andere speciaalzaken is de verkoop van dartborden ook bij het Antwerpse Thissen Biljart de pan uitgeswingd. “Mijn winkel is leeggeroofd, zoiets heb ik in veertig jaar niet gezien.”