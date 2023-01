‘De Koningin van Onderland’ wordt laatste vakje op nieuw speelbord Monopoly Jommeke

WILRIJK Heel Zonnedorp opkopen of met de vliegende bol naar Paradijsei­land? Monopoly lanceert spel rond Jommeke

Na internationale versies van Monopoly zoals Star Wars, Friends en The Lord Of The Rings en lokale successen zoals F.C. De Kampioenen, Belgische Discotheken, Rode Duivels en Antwerpen is er nu ook een spelbordversie op maat van Jommeke-fans. “Eén vakje op het bord is nog blanco en zullen de fans moeten invullen.”

23 november