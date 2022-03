De Kern organiseert filmavond voor Oekraïne

Met de oorlog in Oekraïne startte een ongeziene solidariteitscampagne voor vluchtelingen in heel het land. Ook Antwerpenaren tonen dat onze stad gastvrij kan zijn via de grote bereidheid om gezinnen bij hen thuis op te vangen.

Maar er zijn ook kleinere acties waarmee je het leed van de vele duizenden gezinnen kan verlichten. Zo zamelt cultuurcentrum De Kern geld in voor het Belgisch consortium 12-12 voor noodhulp. Ze doen dat via een vertoning van de Oekraïense film ‘Donbass’ op maandag 28 maart in cc De Kern. De film toont een ‘praktische handleiding’ voor het overleven in de hel van Oekraïne. De film uit 2018 toont dat het conflict al veel langer aan de gang is. Donbass leverde regisseur Sergei Loznitsa de prijs op voor Beste Regie in het Cannesprogramma Un Certain Regard. De Belgische verdeler van de film ‘Imagine Film Distribution’ steunt de actie door de vertoningsrechten kosteloos aan te bieden aan De Kern, zodat de opbrengst maximaal naar de noodhulp kan gaan.