Brandweer houdt uitslaand vuur in Wilrijks rijhuis onder controle

“De melding kwam bij ons binnen rond 11.15 uur”, zegt Jamien O van Brandweer Zone Antwerpen. “Bij aankomst bleek het te gaan om een woningbrand in een rijwoning die mogelijk ontstaan was tijdens renovatie- of dakwerken. In eerste instantie bestond er een risico dat het vuur zou overslaan naar de naburige woningen, maar dat hebben we zo goed als we konden vermeden. Enkel bij één pand was er wat schade achteraan aan het dak.”