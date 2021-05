Brand in omgeving Jules Moretuslei veroorzaakt veel rook: sluit ramen en deuren

Wilrijk Melding van brand in districts­huis Wilrijk blijkt garage­brand in rijwoning

29 april In een garage van een rijwoning vlak bij de Bist in Wilrijk brak vanavond een uitslaande brand uit. In eerste instantie dachten omwonenden die de brandweer hadden gewaarschuwd dat het vuur het districtshuis aan het verteren was, maar dat bleek een misvatting. Het vuur is ondertussen onder controle.