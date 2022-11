Beelden tonen schade van nieuwe explosie in zelfde Wilrijkse straat: twee Nederlandse verdachten opgepakt

Wilrijk Explosie Wilrijk: deskundige aangesteld, proces gaat in maart 2023 verder

Het Antwerpse hof van beroep heeft de voorbije week in een tussenarrest beslist om een deskundige aan te stellen in de zaak over de zware ontploffing aan het Ridderveld in Wilrijk. Hij moet zijn advies geven over de oorzaak van de explosie. In eerste aanleg werd Fluvius verantwoordelijk geacht en kreeg het netbedrijf een opschorting voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen.

