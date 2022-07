Antwerpse scoutsgroep koortsachtig op zoek naar nieuwe kampplaats na dubbele boeking: “Niet de eerste keer dat deze boer dit lapt”

WilrijkZe zitten met de handen in het haar, de leiding van scoutsgroep Oosterveld uit Wilrijk. Gisteravond – één dag voor de opbouw van hun groepskamp voor 234 leden – vertelde de eigenaar van hun kampterrein in het Waalse Hotton hen doodleuk dat ze niet meer welkom zijn: een andere groep heeft de kampplaats ingepalmd. De groep uit Wilrijk – zwaar ontgoocheld en boos - is nu naarstig op zoek naar een nieuwe stek. “De tijd dringt: onze leden komen maandag al.”

De jongens en meisjes van scouts Oosterveld uit Wilrijk kijken al maanden reikhalzend uit naar hun zomerkamp in Hotton, een typisch Ardeens dorpje dichtbij Durbuy. Het zou een bijzondere editie worden: de scoutsgroep viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Een van dé reden waarom deze zomer een groepskamp wordt gehouden.

“Onze groep telt 234 leden, onder wie 180 kinderen”, vertelt scoutsleider Vincent Jacobs. “Ik moet het u dus niet vertellen: voor zoveel volk een kamp opzetten is een enorme logistieke operatie. We hebben dit jaar twee huurcamions helemaal volgestouwd met gerief: tenten, sjorhout, noem maar op…”

Maar donderdagavond – daags voor de leiding naar de Ardennen zou afzakken voor de opbouw - liep een rotvervelend telefoontje binnen. “De eigenaar van het terrein zei ons doodleuk dat er iets was misgelopen met onze reservatie”, aldus Vincent. “Blijkbaar was ons terrein dubbel geboekt. We moesten van die man dus op zoek naar een andere plek. Ongelooflijk, eigenlijk.”

Paniek

Het nieuws zorgde voor paniek bij de leiding van scouts Oosterveld. Om na te gaan of het terrein wel écht bezet was, zakten enkele leden van de leidingsploeg vrijdagochtend tóch af naar Hotton. Ook de huurcamions met materiaal – die voor vrijdag waren besteld en niet afgebeld konden worden – kwamen ter plaatse.

“Effectief”, zucht Vincent vanuit de Ardennen. “Ons terrein is inderdaad ingepalmd door een andere groep, de scouts van Bonheiden. Zij legden ons vanmorgen precies hetzelfde contract voor. We zijn dan verhaal gaan halen bij de eigenaar. Blijkbaar gaat het om een boer die een Vlaamse chirogroep eerder deze zomer hetzelfde lapte. Die man bood ons aan om het voorschot - 2.000 euro - terug te betalen. Maar daar gaan we - op aanraden van een advocaat – niet op in. Het zou betekenen dat we ons hierbij neerleggen, wat we zéker niet gaan doen.”

Klacht

De leiding van scouts Oosterveld is nu van plan om met een klacht naar de gemeente Hotton te stappen én gaat de lokale politie op de hoogte te brengen. “Daar gaan we zo snel mogelijk werk van maken”, verzekert Vincent. “Maar eerst hebben we andere een andere prioriteit: een andere kamplocatie in de Ardennen vinden. Onze leden komen maandag. Tegen dan móéten we een nieuw terrein hebben. De tijd dringt: alles moet tegen dan ook opgebouwd zijn.”

Ondertussen zijn Vincent en een aantal andere leiders onderweg naar Chimay, liefst honderd kilometer verderop. “Iemand tipte ons een terrein daar. We gaan nu ter plaatse om te kijken of het aan onze verwachtingen voldoet. We hebben ongeveer 7 hectare nodig. De eigenaar moet ons ook drinkbaar water en elektriciteit kunnen bieden. Het liefst hadden we ook een riviertje gehad.”

Het is overigens niet de eerste keer dat de eigenaar van het terrein in Hotton in opspraak komt. De jongste weken doken nog verhalen op van dubbele boekingen, onder meer van Chiro Weerde, Chiro Dilbeek en Scouts Haasrode en Scouts ‘s Gravenwezel.

Kan je scoutsgroep Oosterveld uit de nood helpen? Neem dan contact op met leider Vincent, via vincent.jacobs0207@gmail.com.

