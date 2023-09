Alexandra D’Archambeau (Open Vld) volgt Werner Theuns op als Wilrijks districtsschepen

Vandalen slaan toe in Wilrijk: “Minstens zeven auto’s bekrast”

Verschillende eigenaars van geparkeerde wagens in de Groenstraat in Wilrijk merkten zondag op dat hun auto beschadigd was. “Het lijkt te gaan om een vandaal die de auto’s die in de straat om de een of andere reden beschadigde”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.