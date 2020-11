Woning compleet verwoest door felle brand

Even werd er ook gevreesd dat een van de bewoners zich nog in het pand bevond. De brandweer drong daarom het pand met perslucht binnen en doorzocht de woning. “Na een sweeping bleek dat er zich gelukkig niemand meer in het pand bevond”, klinkt het nog. De bewoners konden de woning dus tijdig verlaten. Ze raakten niet gewond.

Grote ravage

Wel is al geweten dat ravage aan de woning bijzonder groot is. Het pand lijkt nu al compleet verloren. Ook het dakgebinte van de woning zou zwaar zijn beschadigd en zal vermoedelijk moeten worden afgebroken. Of er ook schade is naastgelegen woningen, is voorlopig nog niet geweten. De politie van Mechelen-Willebroek heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend.