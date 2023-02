Willebroekse kunstenaar Ben Goossens palmt Plazarama in met eigenzinnig werk

Niel/Boom/Puurs-Sint-Amands Provincie weigert aanvraag voor gecontes­teer­de windturbi­nes

De provincie Antwerpen heeft de vergunningsaanvraag van Engie voor twee windturbines op het bedrijventerrein ‘Kanaal Nijverheidsstraat’ in Ruisbroek geweigerd. Daarover was in Boom en Niel, aan de overkant van de Rupel, heel wat ongerustheid ontstaan.

