Willebroekse Julie (25) neemt deel aan The Voice na gastric bypass: “Nu ik 86 kilo minder weeg, durf ik tonen wat ik kan”

Livios Dilemma: een bad of een douche in je badkamer? Zo maak je de juiste keuze

3 februari Ga je voor het gebruiksgemak van een snelle douche, of ontspan je liever in een warm bad? In een kleine badkamer moet je soms keuzes maken. Die keuze hangt vooral af van je eigen smaak, voorkeur en behoeftes. Maar weet dat beide opties hun troeven en aandachtspunten hebben. Bouwsite Livios zet ze voor je op een rij.