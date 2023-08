Willebroekenaars vallen in de prijzen tijdens strandballenworp

Willebroek klaar voor vijf dagen kermis

Het is een jaarlijkse traditie in Willebroek, en ook nu weer palmt de augustuskermis halfweg de zomervakantie vijf dagen lang het centrum van de Kanaalgemeente in. Van 5 tot en met 9 augustus kan je er eendjes vissen, smoutebollen eten of een ritje op de paardenmolen maken.