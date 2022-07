Willebroek zomert aan Huis van de Vrije Tijd

Willebroek Auto zwaar beschadigd na brand

De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag moeten uitrukken naar de A12 in Willebroek. Tussen de discotheek Carré en het kruispunt aan brouwerij Duvel vatte een voertuig vuur. De brand was snel onder controle, maar het voertuig raakte zwaar beschadigd. Het moest worden getakeld. Tijdens de blus- en takelwerken moest de rijbaan worden afgesloten voor het verkeer. De verkeershinder bleef beperkt.

