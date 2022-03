Willebroek zoekt woningen voor Oekraïense vluchtelingen: “Kunnen we niet iéts meer doen?”

“Wereldwijd is een grote golf van solidariteit voor Oekraïne en zijn inwoners ontstaan, na de recente inval door Rusland. Ook hier probeert iedereen te helpen, en wordt aan de steden en gemeenten gevraagd om onder andere voor crisishuisvesting van vluchtelingen te zorgen”, zegt Marc De Laet (Vooruit). “Vele lokale besturen zijn al volop in weer, en organiseren of ondersteunen bovenop nog verschillende andere acties… In Willebroek blijft het echter enorm stil. Er is zelfs geen sprake van een financiële bijdrage, terwijl dit bijvoorbeeld na de grote tsunami in Azië in 2004 wel mogelijk was. Is zelfs een symbolisch bedrag storten niet mogelijk?”

Ook Maaike Bradt (CD&V) vindt de acties ondermaats. “Elders wordt mee naar vrijwilligers gezocht, krijgen inwoners die acties organiseren de nodige steun, … We zijn ondertussen drie weken verder, en hier lijkt niets concreet te gebeuren.”

Taskforce

“We zijn achter de schermen weldegelijk aan het werk”, reageert bevoegd schepen Mina Koukas (Groen). “Een gemeentelijke taskforce werd opgericht om het opvangbeleid te coördineren, we brengen op dit moment alle mogelijke locaties voor collectieve opvang in kaart. Aan Volkshuisvesting is gevraagd hoeveel leegstaande woningen ze ter beschikking hebben waarin opvang kan gerealiseerd worden, en dat zijn er op dit moment 13. Alle andere locaties worden in een centrale lijst geregistreerd. Ook hebben twintigtal inwoners zich kandidaat gesteld om tijdelijk onderdak te bieden, voor hen organiseerden we een bijeenkomst.”

Tolken

“Onze diensten doen ook het nodige om aan mensen de juiste documenten af te leveren en de inschrijving in het vreemdelingenregister met spoed te realiseren. We lanceerden een oproep naar vrijwilligers om te tolken, en zoeken inwoners die zich mee over vluchtelingen willen ontfermen om ze in onze gemeente wegwijs te maken via een buddywerking. We onderzoeken ook of psychologische bijstand voorzien kan worden, overleggen regelmatig met onze scholen en bekijken de eventuele oprichting van een onthaalklas.”

Meer duidelijkheid

“We verwachten ook meer duidelijkheid van de hogere overheid, over wat er precies van ons verwacht wordt en wat er allemaal mogelijk is”, vult schepen Luc Spiessens (N-VA) aan. “Men heeft op dat vlak duidelijk niet geleerd van de coronacrisis. Nu een som geld storten, lijkt ons een minder goed idee. We onderzoeken bijvoorbeeld wel samen met het lokale bedrijf De Meeuw de mogelijkheid om met flexibele units noodwoningen te bouwen. We kunnen ons geld beter in zo’n kleiner maar concreet project investeren, zodat we klaar zijn voor de opvang van ongeveer 550 vluchtelingen.”