Willebroek zoekt tips voor inrichting Den Blijk: “Denk mee over toekomst van park”

“Den Blijk is het park in het noorden van Willebroek dat ligt tussen de spoorweg, de Groene Laan, de August Van Landeghemstraat, de Boomsesteenweg en de Kraagweg. We willen van Den Blijk graag een nieuw dorpspark maken met plaats voor groen en water. Het nieuwe ontwerp- en beheerplan willen we graag samen met onze inwoners opmaken. Zij zijn immers de gebruikers, en weten best waar nood aan is.”

Water en groen

“We willen weten waar ruimte nodig is voor water, voor groen en voor recreatie, waar mensen elkaar willen ontmoeten of uitrusten, welke activiteiten er volgens hen mogelijk zijn… Met de nodige inspraak weten wij beter waar de paden en ingangen moeten komen, waar de geplaatst kunnen worden. Het groen dat op dit moment al in Den Blijk aanwezig is en nog goed en aantrekkelijk is, blijft behouden. Water wordt ook een belangrijk thema. Het uiteindelijk doel is dat iedereen zich in Den Blijk welkom voelt.”