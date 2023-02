Willebroek zoekt nog steeds uitbater voor horecazaak De Schalk: “Het is hier nochtans drukker dan we hadden durven dromen”

Gezocht: uitbater voor nieuwe horecazaak in Huis van de Vrije Tijd

Wie op zoek is naar een nieuwe uitdaging, moet in Willebroek zijn. De gemeente gaat op zoek naar een uitbater voor de nieuwe horecazaak in het ‘Huis van de Vrije Tijd’ op site De Schalk. Die nieuwbouw opende het voorbije weekend de deuren voor het grote publiek.