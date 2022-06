Willebroek zoekt foto’s van oud gemeentehuis Heindonk en stippelt nieuwe toekomst uit: “”

WillebroekDe gemeente Willebroek gaat op zoek naar foto’s van het oud gemeentehuis van Heindonk. “We willen de geschiedenis van dit bijzondere gebouw volledig in kaart brengen. Ook onderzoeken we volop een nieuwe toekomst voor de site”, zegt cultuurschepen Thierry Serrien (Groen).

Het oud gemeentehuis in Heindonk dateert uit de 15de eeuw, en is van groot historisch belang. Als eerste stond op de site een kapel voor het augustinessenklooster, die later werd gebruikt als parochiekerk voor Heindonk. Daarna werd het geheel gebruikt als gemeentehuis met gemeenteschool en een woning voor de onderwijzer. Nog wat later werd het oud gemeentehuis heringericht als ontmoetingscentrum: het werd gebruikt als repetitielokaal, ingeschakeld bij de gemeenteraadsverkiezingen, enzovoort”, somt Serrien op.

“We willen graag die geschiedenis van het oud gemeentehuis zo volledig mogelijk in kaart brengen. Daarom gaan we op zoek naar oude foto’s van de site. Denk aan klasfoto’s, trouwfoto’s, foto’s van de repeterende muzikanten, van het gebouw zelf door de jaren heen… Aan iedereen die zo’n foto’s heeft, vragen we op deze te uploaden via het ‘Willebroek Wil Wat’-platform. Zo kunnen wij alle informatie bundelen.”

Mengelmoes

“Ondertussen zijn we ook volop op zoek naar een nieuwe invulling voor het oud gemeentehuis. Dat is niet vanzelfsprekend, want het geheel is een mengelmoes van verschillende gebouwen uit verschillende periodes. Daarom werken we samen met een architectenbureau, dat samen met ons de mogelijkheden van deze bijzondere site bekijkt. We onderzoeken alle ideeën ontwerpmatig, financieel en stabiliteit-technisch. Het doel is om het gebouw ge heropwaarderen en een nieuwe invulling te geven voor de inwoners van Heindonk.”

De foto’s uploaden kan via willebroekwilwat.be

