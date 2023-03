Willebroek zet sluiting van overweg Tisseltbaan ‘on hold’ na protest van buurtbewoners: “Gaan met iedereen praten en dossier herbekijken”

Sp.a vraagt heropening van station Blaasveld: “Verkeers­druk zal nog toenemen door sluiting overweg Tisselt­baan”

De Willebroekse sp.a-fractie vreest dat de verkeersdrukte in deelgemeente Blaasveld nog zal toenemen als de NMBS de overweg in de Tisseltbaan definitief sluit. “Onze andere wegen zijn al verzadigd, we vragen de NMBS beter om dit plan te schrappen, of het treinstation in Blaasveld opnieuw te openen”, zegt gemeenteraadslid Georges Meeus (sp.a).