Willebroek Wil Wat Workshop over toekomst kerk van Blaasveld, schepencollege gaat ‘on tour’

Kristof Calvo kiest voluit voor lokale politiek: “Wat de toekomst brengt, beslissen de Mechelaars in 2024”

Kamerlid voor Groen Kristof Calvo (36) stopt in 2024 met de nationale politiek, en gaat zich volledig focussen op Mechelen. Op dit moment verandert er in de Dijlestad, waar Calvo titelvoerend eerste schepen is, echter nog niets. “We hebben een sterk team op het stadhuis, en nog meer dan een jaar om beleid te maken. De timing van mijn beslissing heeft enkel te maken met de spelregels bij Groen nationaal”, klinkt het.