Willebroek wil private bewakingsfirma blijven inzetten tegen overlast: “De resultaten zijn positief, en dat willen we zo houden”

Willebroek Willebroek sloopt oude brouwerij­ge­bouw, park Brouwers­hof krijgt pop-up zomerbar

De gemeente Willebroek plant in de zomer van 2023 een pop-up zomerbar in park Brouwershof. “Het oude brouwerijgebouw is in té slechte staat en moet gesloopt worden, en we willen graag snel iets anders in de plaats zetten. Met een pop-up zomerbar zorgen we meteen voor wat sfeer en sociale controle op deze overlastgevoelige plek”, zegt schepen van omgeving Bavo Anciaux (Open Vld).