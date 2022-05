Willebroek voert samenscholingsverbod in: “Onze jongeren moeten weer veilig kunnen fuiven”

Willebroek Burgemees­ter Bevers na kritiek op avondklok: “Was nodig om erger te voorkomen, zou dit opnieuw doen voor veiligheid van Willebroe­ke­naars”

“De avondklok was nodig om erger te voorkomen, we kregen immers signalen over wraakacties en rellen. Ik zou deze maatregelen opnieuw nemen om de veiligheid van de Willebroekenaars te garanderen.” Met die woorden beet burgemeester Eddy Bevers (N-VA) van zich af na kritiek van de oppositie: “De overlast van de voorbije weken op deze manier aanpakken was onverantwoord en ongrondwettelijk.”

25 november