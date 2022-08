Willebroek vernoemt tweede straat naar opmerkelijke vrouw

WillebroekDe gemeente Willebroek vernoemt een tweede straat op haar grondgebied naar een opmerkelijke vrouw. De Isabella Van den Bogaertstraat is een nieuwe straat ter hoogte van Kebbinglei in Blaasveld.

“In maart 2021, op Internationale Vrouwendag, startten we de zoektocht naar opmerkelijke vrouwen die een plek in ons collectief geheugen, én dus ook in ons straatbeeld, verdienen”, zegt schepen van Omgeving Bavo Anciaux. “Willebroek telde immers slechts één vrouwelijke straatnaam, het Alida Peetersplein. Het was dus hoog tijd om daar verandering in te brengen.”

Dochter van burgemeester

“We vroegen onze inwoners om suggesties, zo werd een lijst samengesteld met vijftien vrouwennamen: schrijfster Tine Rabhooy, verzetsstrijdster Maria Moens, landbouwster Maria Bradt… Uit die lijst kozen wij voor Isabella Van den Bogaert. Zij werd geboren in 1749 in Willebroek en woonde en werkte in Blaasveld, op de plek waar later de crèche van Louis De Naeyer werd gebouwd. lsabella was de welstellende dochter van Petrus Joannes Van den Bogaert, ooit burgemeester en beheerder van een maalderij met brouwerij. Haar moeder Catharina, was de dochter van notaris Van den Driessche uit Londerzeel.”

Boerenkrijg

“Isabella leefde in een woelige periode van staatsomwentelingen, de Franse bezetting, de boerenkrijg en de Hollandse periode. In 1796 trouwde ze met Emmanuel Benedict Rollier, voormalig schepen van Willebroek en één van de grote verzetsstrijders ten tijde van de Boerenkrijg. Dit alles was voor ons reden genoeg om ter hoogte van de Kebbinglei, binnen een nieuwe verkaveling, de Isabella Van den Bogaertstraat in het leven te roepen.”

Planeten

Willebroek heeft er ook nog een tweede nieuwe straat bij: de Jupiterstraat is de nieuwe naam voor de zij-as van de Venusstraat, waar recent een nieuwe verkaveling bijkwam. Net als bij de omliggende straten werd hier opnieuw voor een planeet gekozen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.