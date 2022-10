Willebroek verkoopt percelen in verkaveling Kebbinglei

Isabella Van den Bogaert werd geboren in 1749 in Willebroek en woonde en werkte in Blaasveld, op de plek waar later de crèche van Louis De Naeyer werd gebouwd. Ze was de dochter van Petrus Joannes Van den Bogaert, ooit burgemeester en beheerder van een maalderij met brouwerij. Haar moeder Catharina, was de dochter van notaris Van den Driessche uit Londerzeel.