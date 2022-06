Willebroek trakteert zomer lang op gratis openluchtfilms, optredens en ludieke wedstrijd

“Elke week trekken onze vrijetijdsdiensten op woensdag en donderdag naar een andere plek in Willebroek. Op woensdag spelen we daar telkens een openluchtfilm, op donderdag trakteren we op een optreden”, zegt schepen van evenementen Thierry Serrien (Groen).

Buurttafel

“Op al deze locaties zorgen onze verschillende Willebroekse verenigingen telkens ook voor drankjes en hapjes. Voor elke film van start gaat, zetten we vanaf 18 uur onze lange buurttafel klaar, waar iedereen kan aanschuiven om samen te eten. Je kan ter plaatse iets kopen en de verenigingen steunen, of zelf een lekkere picknick meebrengen.”

Volledig scherm Olivia Trappeniers © RV

“Op woensdag 6 juli trekken we naar Klein-Willebroek, waar je om 21 uur op de parking in de Heindonkstraat kan genieten van de film ‘The Last Duel’. Eén dag later treedt Olivia er op om 20 uur. Op woensdag 13 juli tonen we ‘Cruella’ op site De Schalk in Willebroek-centrum, op 14 juli om 20 uur vindt daar een openluchtconcert van Merdan Taplak Orkestar plaats.”

Bel Air Woods

“Het voetbalterrein van VK Heindonk is op woensdag 17 augustus om 21 uur het decor van de film ‘Dune’, een dag later kan je er genieten van een optreden van Milo Meskens. Tisselt is aan de beurt op 24 augustus, waar we op het grasveld in de Spinstraat om 20 uur Encanto tonen. Eén dag later brengt Buscemi Live er een openluchtconcert. In Blaasveld passen we onze plannen wat aan, daar ontdek je op donderdag 8 september de film Jungle Cruise in Park Bel Air. Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 september vindt hier het driedaagse festival Bel-Air Woods plaats.”

Wedstrijd

“Om de zomer extra leuk te maken, organiseren we een wedstrijd die lijkt op ‘De Stoel’ uit Iedereen Beroemd. Wij delen vanaf 5 juli om de twee weken op dinsdagavond één van de vele picknickbanken die verspreid staan over Willebroek. We vragen ook steeds om een bepaald voorwerp. Om 19.30 uur verschijnt de foto met oproep op onze Facebook- en Instagrampagina, de eerste die met het gevraagde voorwerp aan de picknickbank opduikt, wint een prijs!”

Volledig scherm Sfeerbeelden van een vorige editie van Bel Air Woods. © Marc Aerts

