Willebroek schakelt bewakingsfirma in tegen overlast in centrum: “Aantal beschikbare agenten bij lokale politie ligt deze zomer onder druk”

Willebroek Twee weken na invoering samenscho­lings­ver­bod: “Aantal meldingen is sterk afgenomen”

Twee weken na de invoering van het samenscholingsverbod in het ‘Schoolwegje’, is het volgens burgemeester van Willebroek Eddy Bevers (N-VA) merkelijk rustiger in de Kanaalgemeente. “Er zijn nog incidenten geweest, maar het aantal meldingen is sterk afgenomen.”

8 juni