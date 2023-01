Willebroek organiseert lichtjeswandeling: “Help ons mee de mooiste gevels inkleuren”

“Van donderdag 9 tot en met zondag 12 februari 2023 kan iedereen in het centrum van Willebroek het liefdesverhaal van robot Wilbo volgen. We stippelden een lichtjeswandeling uit, die vertrekt aan het Administratief Centrum in de Pastorijstraat en langs straten, pleinen en unieke gebouwen in Willebroek loopt. Op verschillende gebouwen worden beelden geprojecteerd, die samen een prachtig verlicht valentijnsverhaal zullen vormen”, zegt schepen van evenementen Thierry Serrien.

Volledig scherm Illustratiebeeld: De gemeente Willebroek gaat gevels verlichten tijdens een wandeling. © rv

“De wandeling vindt elke avond plaats tussen 18.30 en 22.30 uur, dan is het immers donker genoeg om de verschillende projecties duidelijk te zien. De wandellus is twee kilometer lang, en is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. We moedigen alle deelnemers aan om een fluohesje te dragen en onderweg steeds de verkeersregels te volgen.”

Kleurplaten

“Om deze wandeling zij mooi mogelijk te maken, vragen we hulp aan onze Willebroekse kinderen. Zij kunnen een kleurplaat van één van de verlichte gevels in kleuren. De mooiste kleurplaten zullen tijdens de tocht geprojecteerd worden op de échte gevels. Je vindt de kleurplaten online op www.willebroek.be/kleurplaten, maar kan ook een exemplaar oppikken in het Administratief Centrum, de BIB of het Huis van de Vrije Tijd op site De Schalk. Ingekleurde tekeningen binnenbrengen kan tot en met vrijdag 20 januari in het Administratief Centrum, aan de balie van de BIB of in De Schalk. Mailen kan ook, naar evenementen@willebroek.be.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.